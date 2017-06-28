«التعليم»: 6 خطوات لازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن آلية التسجيل بنظام التأمين الصحي لمنسوبي التعليم في مرحلته الثانية بعد الإفصاح عن الأمراض حال وجودها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، إلى أن التسجيل سيكون عبر الرابط التالي:

https://corporateportal.alrajhitakaful.com/Login/UserRegisteration

وستكون آلية التسجيل وفق الخطوات الست التالية:

– اختيار وزارة التعليم MOE وبعد ذلك إدخال المعلومات الشخصية للتسجيل.

– اختيار إضافة ثم اختيار التأمين، سواء لك أو للأسرة مع إدخال تاريخ الميلاد ورقم هوية أحد التابعين.

– ستظهر لك قوائم العائلة بالكامل. يجب الإفصاح عن كل حالة بشكل منفصل (مع تأكيد الإجابات بشكل صحيح كونها قد تؤثر على عملية الموافقات).

– الضغط على حفظ، وحينها سيتم إرسال الطلب إلى إدارة التأمين الصحي لتقييم الحالة وتعريفها على نظام فارس موضحاً بها السعر.

– ستأتيك رسالة حين إضافة السعر في نظام فارس خلال فترة بسيطة، وذلك للموافقة على الطلب أو رفضه.

– في حال الموافقة على الطلب في نظام فارس من قبلك يعتبر تأمينك مقبولاً، وسيتم إرسال البطاقات خلال أيام.