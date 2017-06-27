شرطة الرياض تعلن الإطاحة بالقاتل «العراقي» مُرتكب جريمة «مدارس المملكة»

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مُطلق النار داخل “مدارس المملكة” وتسبب في مقتل اثنين من الموظفين وإصابة ثالث.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، في بيان له اليوم، أنه بتاريخ 5-9-1438هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن إطلاق نار داخل إحدى المدارس الأهلية شمال العاصمة الرياض نتج عنه وفاة شخصين في الحال و إصابة ثالث، وجرى الانتقال الفوري من قبل المختصين لمعاينة مسرح البلاغ ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي، حيث عُثر على شخصين متوفيين في الموقع (سعودي في العقد الرابع من العمر، وفلسطيني في العقد الخامس من العمر)، جراء تعرضهما لإطلاق النار، وإصابة شخص ثالث بطلق ناري (مصري في العقد الرابع من العمر) وتم إسعافه على الفور.

وأضاف العقيد الميمان، أنه جرى التعميم عن الجاني وفق الأوصاف التي أدلى بها الشهود، وبتوفيق من الله وبعد جهود ميدانية متواصلة تم ضبط الجاني من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض (عراقي الجنسية/ في العقد الرابع من العمر)، رغم محاولته التنكر وتغيير ملامحه كما ضبط بحوزته سلاح الجريمة و23 طلقة، وأكدت نتائج الفحوصات الحيوية الصادرة عن مختبرات الأدلة الجنائية هويته وكذلك تطابق السلاح المضبوط مع سلاح الجريمة وبمواجهته وسماع أقواله أقر بما نسب إليه.

وأكد العقيد الميمان، أنه تم التحفظ على المتهم وإيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.