الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودعين بـ«سكاكا» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

شبّ حريق هائل بمستودع في سكاكا بمنطقة الجوف، أمس الثلاثاء، وامتد إلى مستودع آخر، إلا أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة عليه.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه بمجرد تلقي البلاغ، تحركت على الفور الفرق اللازمة، وعند الوصول لمنطقة المستودعات في “سكاكا”، تبين أن الحادث عبارة عن حريق بمستودع مساحته ١٥٠٠م٢ يحوي مواد بلاستيكية وإسفنجية، وامتد لمستودع مجاور له بمساحة ١٥٠٠م٢ يحوي إطارات سيارات.

وأضاف المقدم الرويلي، أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات أو وفيات، – ولله الحمد-. وشارك في التعامل مع الحادث، إلى جانب فرق الدفاع المدني، مديرية المياه، والدوريات الأمنية، والهلال الأحمر، وطوارئ الكهرباء.