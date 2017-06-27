تعرّف على خلطة «الثوم» للتنحيف وخسارة الوزن في وقت قصير

تواصل – وكالات:

للثوم فوائد لا تحصى أبرزها خفض مستويات الكولسترول في الدم، والتقليل من الإصابة بضغط الدم، وحماية الجسم من الخلايا المسرطنة.

ولا يخلو منزل عربي من الثوم لشدة أهميته الصحية وفوائده المتعددة، خصوصاً في عملية التنحيف.

فإذا أردت أن تخسر الوزن في وقت قليل، وبطريقة ملائمة وصحية، اتبع هذه الوصفة التي نشرها موقع «هلث» الأمريكي:

– القيام بتقشير نحو 30 فص ثوم، ووضعه في وعاء للطبخ.

– تقطيع شرائح رقيقة من الليمون الطازج الأصفر.

– يضاف على المزيج 7 كؤوس من الماء العذب.

– توضع الوصفة على النار حتى تغلي.

– بعد ذلك يضاف إليها قليل من البقدونس.

– تترك الخلطة حتى تبرد، وينصح بتناولها 3 مرات يومياً.