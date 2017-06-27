بالفيديو والصور.. مرابطو الحد الجنوبي لـ«تواصل»: فرحتنا بالعيد مختلفة بحماية ثغور الوطن

تواصل – نايف عريشي:

بعبارات الفخر والاعتزاز، عبّر جنودنا المرابطون بالحد الجنوبي في جازان عن فرحتهم بالعيد، حيث أكدوا أن فرحة العيد هي في الذود عن تراب الوطن في أرض العز والشرف، مؤكدين أنهم لا يشعرون أنهم بعيدون عن أُسَرهم وهم يقفون في الخطوط الأمامية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

“تواصل” شاركت جنودنا المرابطين فرحة العيد، ورصدت المعنويات المرتفعة لديهم وجاهزيتهم للتصدي لكل محاولة تسلل لحدود الوطن.

وتحدث لنا قائد أحد المواقع بالحد الجنوبي بجازان، العقيد ركن عباس زيد، حيث أكد جاهزية رجال القوات المسلحة في التعامل مع أي خطر يهدد أمن الوطن، مشيداً بشجاعتهم وإقدامهم في أرض العز والشرف.

ورفع العقيد زيد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ولولي عهد الأمين، والشعب السعودي، سائلاً الله أن يعيده على وطننا ونحن بأمن وأمان وعز ورخاء.

ورفع كل من المقدم محمد بن ناصر والرائد بداح بن محمد والنقيب فهد بن خالد التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر مبارك، مؤكدين أن أعيادهم هي فرحة الانتصار والبطولات التي يسطرها زملائنا بالحد الجنوبي.

وأضاف الملازم أول محمد صالح والملازم أول ظافر بن سعد والملازم أول رامي عايض أنهم يعيشون أعياداً من الانتصارات على حدود وطننا الغالي، بفضل الله، ثم بجهود جميع الجنود، على طول الحدود، مضيفين: “ليهنأ كل مواطن ومقيم على أرض المملكة بالعيد ويحتفل بأمن وأمان، فالوطن دونه رجال يضحون بأرواحهم فداءً للدين والملك والوطن”، مقدمين للقيادة الرشيدة التهنئة بمناسبة حلول العيد وسائلين الله أن يديم على الوطن الأمن والأمان والعز والرخاء.