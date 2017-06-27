شاهد.. لحظة تفجير إرهابي لنفسه في حي أجياد المصافي بمكة ومباشرة قوات الطوارئ للموقع

تواصل ـ فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو متداول تعامل قوات الطوارئ الخاصة أثناء المواجهة مع إرهابي حي أجياد المصافي بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي، وإحباط مخطط استهداف وتفجير الحرم المكي.

وأظهر المقطع وجود قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد الحربي في موقع العملية التي استهدفت القضاء على مجموعة إرهابيين في مكة المكرمة، كانوا يريدون تنفيذ عمليات إرهابية في المسجد الحرام.

وبدا الفريق الحربي في المقطع وهو يتحدث مع الجنود الذين تمركزوا في مواقعهم وواجهوا الإرهابي وحاصروه حتى اضطر لتفجير نفسه، مما أدى لانهيار المبنى الذي كان يتحصن داخله.

وحاصرت الجهات الأمنية الإرهابيين في ثلاثة مواقع، أحدها في جدة، وموقعان في مكة المكرمة، في حي العسيلة وحي أجياد المصافي القريب من المسجد الحرام.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانٍ أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على 5 من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم، بعدما خططوا لاستهداف المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين.