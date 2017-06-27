 «الحرس الوطني» تعلن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الحرس الوطني» تعلن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية

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«الحرس الوطني» تعلن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية

تواصل ـ الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية، لكلية الملك خالد العسكرية.

وطالبت الوزارة جميع المتقدمين بضرورة الدخول على الرابط (هنا)، للحصول على النتائج والبدء بالإجراءات اللازمة.

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٢ تعليقات

  1. انا وزمبلي مقدمين انا جايب 96 مدرسة وقدرات 78 وزميلي جايب 98مدرسة وقدرات درجاته عالية ولاقبلونا وسطات تخرب
    احلام الناس

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