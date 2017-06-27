«الحرس الوطني» تعلن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية

تواصل ـ الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية، لكلية الملك خالد العسكرية.

وطالبت الوزارة جميع المتقدمين بضرورة الدخول على الرابط (هنا)، للحصول على النتائج والبدء بالإجراءات اللازمة.