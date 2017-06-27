بالفيديو.. لحظة وفاة مواطن بسبب الألعاب النارية في «الرس»

تواصل – راضي الزويد:

توفي مواطن، بعد إصابته بشكل بالغ في رأسه، بسبب الألعاب النارية، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بحديقة المحفل بمحافظة الرس، غرب القصيم، تسببت في توقف قلبه.

و‏تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، بلاغاً عند الساعة 11 من مساء يوم الاثنين الموافق 2 شوال 1438 هـ، يفيد بوجود إصابة داخل حديقة المحفل بمحافظة الرس، غرب القصيم.

على الفور باشرت الحالة فرقة إسعافية كانت متواجدة داخل المحفل، وتبين أن الحالة أصيبت في رأسها إصابة بالغة، بسبب الألعاب النارية، تسببت في توقف بالقلب، فتم نقل المصاب إلى مستشفى الرس العام، مع الاستمرار في إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي لحين إدخاله طوارئ المستشفى، لاستكمال علاجه، لكنه توفي لاحقاً.

وتشير التفاصيل إلى أن المتوفى مقيم بمنطقة “عنيزة” ومن هواة إطلاق الألعاب النارية، وتلقى طلباً لإشعال الألعاب النارية بالحديقة، خلال احتفالات العيد، وأثناء مباشرته للأمر، طارت إحدى تلك الألعاب نحو رأسه مباشرة، فأصيب إصابة بالغة، تسببت في توقف بالقلب، وتوفي على إثرها، بعد نقله إلى المستشفى.

وتشهد المنطقة عدة احتفالات، ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك، وتحرص هيئة الهلال الأحمر على تواجدها الميداني لتقديم الخدمات الطبية والتدخل في حالات الطوارئ.