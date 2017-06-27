عدوان صهيوني جديد على غزة فجر اليوم .. غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مواقع في القطاع

تواصل – الوكالات

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية ومدفعية على عدد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة.

وطبقاً لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” بمدينة غزة، أن طائرات الاحتلال الحربية، استهدفت موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخ واحد على الأقل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، إلا أنه خلفت أضرارا لحقت بمنازل المواطنين.

وفي منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة رفح، أفاد مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، باستهداف طائرات الاحتلال موقع الشهيد “محمد أبو حرب” التابع لكتائب القسام، الواقع في حي النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني زعم الليلة الماضية ، عن تشخيص إطلاق صاروخ صوب تجمع مستوطنات “شاعر هنيغيف” شرقي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ والمدفعية عدداً من الأماكن في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، خلفت أضراراً مادية، وأوضحت أن الأجهزة المختصة تتابع مهامها وتقوم بدورها في متابعة آثار هذا القصف.

وقال الناطق باسم الجيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن طائرات سلاح الجو، أغارت على موقعيْن في شمال وجنوب قطاع غزة .

وبحسب مراسل وكالة “الأناضول” بغزة، فإن سلاح الجو الإسرائيلي، شن ثلاث غارات على القطاع، استهدفت اثنتين منها موقعيْن يتبعان لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الاسلامية “حماس”، غربي مدينة غزة، وشمال مدينة رفح (جنوب)، أما الغارة الثالثة، فقد طالت أرضا فارغة، وسط القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة،إن الغارات لم تسفر عن وقوع إصابات، من جانبها، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان لها إن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ والمدفعية عدداً من الأماكن في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، خلفت أضراراً مادية”.

وقالت حركة حماس، إن “زعم الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من غزة لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة، لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة”.

وأضاف الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان له:” نحذر من التمادي والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء شعبنا”.