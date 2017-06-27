عبارة مؤثرة لـ«زوجة شهيد» في العيد.. حضر اللبس وغاب لابسه

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قصة زوجة وفية، جهزت لبس العيد لزوجها الشهيد، ودعت لزوجها أن يكون عيده أحلى عند الله سبحانه وتعالى.

ونشرت الزوجة صورة لملابس زوجها الشهيد، وساعته، ونظارته، وشماغه، مجهزة ومعدة للعيد، وكتبت: “حضر اللبس وغاب لابسه ربي اجعل عيده عندك أحلى”.

هذا، ودَعَا كثير من المغردين لزوجها الشهيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يجمعها بزوجها في جنات النعيم.