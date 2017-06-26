بالفيديو.. مفحط يستعرض أول أيام العيد فيصطدم بـ«عمود إنارة»

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادث انقلاب مُرَوِّع لسيارة مفحط، وذلك أول أَيَّام العيد في ثرمداء التابعة لمنطقة الرياض.

وأَظْهَرَ المقطع قيام المفحط بمحاولة الاستعراض داخل شارع ضيق ومليء بالسيارات، وفجأة فقد السيطرة على المركبة، حيث انحرفت واصطدم بأحد أعمدة الكهرباء.

وفور انقلاب المركبة سارع المتجمهرون في الشارع للاطمئنان على قائدها، فيما عبر النشطاء عن استيائهم من هذه الأفعال مطالبين بتطبيق أقْصَى العقوبة على مرتكبها، التي تهدد أمن وسلامة المارة.