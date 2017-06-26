 مرور الرياض: إغلاق جزئي لطريق الملك فهد لمدة 11 يوماً | صحيفة تواصل الالكترونية

مرور الرياض: إغلاق جزئي لطريق الملك فهد لمدة 11 يوماً

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مرور الرياض: إغلاق جزئي لطريق الملك فهد لمدة 11 يوماً

تواصل – الرياض:

أعلنت إدارة مرور الرياض عن إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض.

ونوهت الإدارة في بيان لها أنه واعتباراً من الساعة (٣ حتى ٨ صباحاً) من فجر يوم غد الثلاثاء، ولمدة ١١ يوماً، سيتم إغلاق طريق الملك فهد للقادم من الجنوب باتجاه الشمال من تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي (مخرج ٤)، وكذلك المخرجين الواقعين على الطريق الدائري الشمالي للقادمين من اتجاه الشرق والغرب والراغبين الدخول على طريق الملك فهد شمالاً، وذلك لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض.

وستكون الطرق البديلة “طريق الملك عبدالعزيز”، “طريق الأمير تركي الأول”، “طريق صلبوخ”، “شارع التخصصي”.

 

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