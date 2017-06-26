 تفحم 5 أفراد من أسرة واحدة وسائقهم في تصادم مروع بالأحساء (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

تفحم 5 أفراد من أسرة واحدة وسائقهم في تصادم مروع بالأحساء (فيديو)

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تواصل – الأحساء:

تُوفي 5 أَفْرَاد من أسرة واحدة بالإِضَافَة لسائقهم – رحمهم الله – في حادث مروري مُرَوِّع، إثر اصطدام سيارتهم مع شاحنة كانت تسير عكس الاتجاه على الطريق بين الأحساء وبقيق؛ مِمَّا تَسَبَّبَ في تفحم جثثهم.

ووقع الحادث ليلة عيد الفطر المبارك، عندما فوجئت الأسرة التي كانت تستقل سيارة جيب من الدمام إلى الأحساء بشاحنة مسرعة عاكسة للسير بالقرب من هجرة الجوية، فحاولوا تفاديها إلا أن التصادم وقع وأودى بحياتهم، بعدها اشتعلت النيران في السيارة؛ مَا أدَّى لتفحم جثثهم.

وعلى الفور بَاشَرَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ ودوريات أمن الطرق والمرور والإسعاف، الحادث وَتَمَّ استخراج الجثث المحتجزة داخل السيارة، وفتح حركة الطريق الذي كان قد أُغلق بسبب الحادث وقوة النيران، وَتَمَّ نقل الجثث لمُسْتَشْفَى بقيق العام.

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١ تعليق

  1. وتستمر الحوادث في بلادنا

    اللهم اصلح الحال وافرجها علينا من عندك

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