 بعد أن كسر ذراعها.. متهم يعترف بركل امرأة محجبة في ألمانيا | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد أن كسر ذراعها.. متهم يعترف بركل امرأة محجبة في ألمانيا

1
بعد أن كسر ذراعها.. متهم يعترف بركل امرأة محجبة في ألمانيا

تواصل – وكالات:

اعْتَرَفَ رجل منحدر من بلغاريا أمام محكمة ألمانية، اليوم الاثْنَيْن، بركل امرأة محجبة أعلى درج في محطة أنفاق ببرلين، في حادثة أثارت استياء وفزع في كافة أنحاء ألمانيا.

وَقَالَ المتهم “28 عاماً” في بيان تلاه محاميه خلال الجلسة الأولى من إعادة محاكمته أمام محكمة برلين: إنه ركل المرأة من أعلى الدرج، لكنه ليس متذكراً تفاصيل الاعتداء لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات وقت ارتكابه الجريمة، مُشِيرَاً إلى أنه لم يعرف بفعلته إلا عندما رأى مقاطع الفيديو التي التقطت له في محطة الأنفاق.

وأَضَافَ المتهم أنه يريد الاعتذار للضحية على فعلته. وكانت الشرطة الألمانية نشرت في ديسمبر الماضي فيديو للجريمة، تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة، وطلبت من المواطنين الإدلاء بمعلومات عن الجاني.

ويظهر في الفيديو المتهم وهو يركل بعنف المرأة “26 عاماً” من ظهرها على درج في محطة أنفاق “هيرمان شتراسه”؛ مَا أدَّى إلى سقوطها من أعلى الدرج، وواصل الجاني بَعْدَ ذَلِكَ السير مع ثلاثة مرافقين آخرين. وأُصِيبَتِ المرأة المرتدية للحجاب، بكسر في ذراعها وإصابات في رأسها جراء سقوطها.

شاهد ايضا

اليوم.. مسلمو هذه الدول يحتفلون بأول أيام عيد الفطر (فيديو وصور)

اليوم.. مسلمو هذه الدول يحتفلون بأول أيام عيد الفطر (فيديو وصور)

مرور الرياض: إغلاق جزئي لطريق الملك فهد لمدة 11 يوماً

مرور الرياض: إغلاق جزئي لطريق الملك فهد لمدة 11 يوماً

اليمن.. غارات مكثفة على المتمردين بتعز وصعدة.. وانتصارات بمأرب

اليمن.. غارات مكثفة على المتمردين بتعز وصعدة.. وانتصارات بمأرب

«المسار الواحد» يتسبب في ازدحام المسافرين بمطار جدة (صور)

«المسار الواحد» يتسبب في ازدحام المسافرين بمطار جدة (صور)

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>