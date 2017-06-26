 «المسار الواحد» يتسبب في ازدحام المسافرين بمطار جدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«المسار الواحد» يتسبب في ازدحام المسافرين بمطار جدة (صور)

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«المسار الواحد» يتسبب في ازدحام المسافرين بمطار جدة (صور)

تواصل – فهد بن حافظ:

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الاثْنَيْن، ثاني أَيَّام عيد الفطر، ازدحاماً كبيراً في صالة المغادرة الدَّوْلِيَّة؛ وذلك بسبب اتخاذ إدارة المطار تنظيماً يجبر جميع المسافرين إلى خارج المملكة بالاصطفاف بمسار واحد فقط، وفِي حَالِ اقتراب المسافرين من كاونترات الخطوط السعودية يتم توزيعهم على عدد من الكاونترات لإنهاء إِجْرَاءَات السفر؛ الأَمْر الذي تسبب في استياء المسافرين.

وطالب المسافرون إدارة المطار بتحسين إدارة وتنظيم المسافرين، بحيث يُوزع المسافرون على الكاونترات بِحَسَبِ الوجهة، مع وضع أَرْقَام الرحلات واسم الوجهة على الشاشات الإِلِكْتُرُونِية لتوجيه المسافرين بشكل أسهل؛ وبالتالي سيتم تقليص وقت الانْتِظَار والوقوف، ويساعد موظفي الخطوط على إنهاء إِجْرَاءَات السفر بشكل آمن ومنظم.

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