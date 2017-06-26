بينهم 3 إيرانيين.. الإطاحة بـ53 متهماً في قضايا الإرهاب خلال «رمضان»

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَتِ الأجهزة الأمنية بالمملكة من إلْقَاء القبض على 53 متهماً على خلفية قضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال شهر رمضان، بينهم ثلاثة تابعين للحرس الثوري الإيراني تم ضبطهم في المياه الإقليمية السعودية، وَتَمَّ إيداع جميع المتهمين سجون المباحث العامة.

وأَوْضَحَتْ نافذة “تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، أن المتهمين من 8 جنسيات، هي: السعودية، وسوريا، واليمن، وإيران، وباكستان، ومصر، والأردن، وليبيا، وهم الآن رهن التحقيق.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين الجدد مُنْذُ غرة رمضان الماضي حتى اليوم الـ28 من الشهر ذاته، وهم 29 سعودياً، 5 سوريين، 4 يمنيين، 3 إيرانيين، 3 باكستانيين، ومصريان، وأردني وليبي، إِضَافَة إلى الـ5 الذين أطاحت بهم وزارة الداخلية يوم الْجُمُعَة الماضي في محاولة استهداف الحرم المكي، ولم تفصح الوزارة عن جنسياتهم لمصلحة التحقيق.

وبلغ عدد الموقوفين في سجون المباحث حتى الآن، 5080 مَوْقُوفَاً، منهم من يقضي محكوميته، ومنهم مَن أوراقه منظورة أمام القضاء، وهناك آخرون يجري استجوابهم في النيابة العامة، فيما مَا زَال آخرون رهن التحقيق.