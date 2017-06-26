 بالصور.. مدني أبها ينتشل جثمان شاب غرق في غدير «المحتطبة» | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. مدني أبها ينتشل جثمان شاب غرق في غدير «المحتطبة»

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بالصور.. مدني أبها ينتشل جثمان شاب غرق في غدير «المحتطبة»

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بأبها بلاغاً عن غرق شاب سعودي في العقد الثاني من العمر، وذلك خلال محاولة التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه غدير المسمى بالمحتطبة بقرية العلاية في أبها (وهو تجمع مياه صخري وعر جدا مساحته 24 مترا وعمق متدرج يصل إلى 6 أمتار).

وعند مباشرة فرق الدفاع المدني الحالة اتضح استخراج جثمانه من قبل بعض المتواجدين بالموقع قبل وصول الفرق، فيما قامت الفرقة بنقله عبر طريق جبلية صخرية وعرة إلى موقع تمركز الآليات وتسليم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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١ تعليق

  1. مناطق عسير والباحة وجازان يكثر فيها الاودية الخطرة والابار المكشوفة والمنحدارت الخطرة جدا والعقبات
    ولا يكاد يمر اسبوعين ثلاثه الا ونسمع بمصيبة بسبب احدها

    وبالذات في مناطق سياحية يوجد جبال خطرة ومرتفعة جدا!
    متى ستصلح وتؤمن!!

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