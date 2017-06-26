«العمل» توقف خدمات «السعودية للخدمات الأرضية»

تواصل – الرياض:

ذَكَرَتْ مصادر مُطَّلِعَة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت الخدمات عن الشركة السعودية للخدمات الأرضية؛ بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة التي صَدَرَتْ بحقها قبل أيام.

وكانت صَحِيفَة محلية قد ذَكَرَتْ خلال الآونة الأخيرة أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عيّنت 60 موظفاً أجنبياً من الجنسية الفلبينية للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال ولمدة سنتين.

وبررت الشركة ذلك بضيق الوقت لتدريب سعوديين؛ مِمَّا دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل، والتحقيق وتفتيش منشآت الشركة، بِحَسَبِ صَحِيفَة “عكاظ”.

يذكر أن الوزارة قد رَصَدَتْ نحو 90 مخالفة بالشركة، منها ما يتعلق بتوظيف وافدين في مهن مقصورة على سعوديين، وفرضت عليها غرامات تصل لمليوني ريال، وألزمتها بالاستغناء عن الموظفين الأجانب، لكن الشركة لم تفعل.