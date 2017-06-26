 مشهد مهيب.. ربع مليون مسلم يصلون العيد في العاصمة الروسية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مهيب.. ربع مليون مسلم يصلون العيد في العاصمة الروسية (صور)

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مشهد مهيب.. ربع مليون مسلم يصلون العيد في العاصمة الروسية (صور)

تواصل – وكالات:

في مشهد مهيب أدى أكثر من ربع مليون مسلم صلاة العيد في العاصمة الروسية موسكو، أمس الأحد، تجمع معظمهم في مسجد موسكو الكبير ومحيطه، كما بعث الرئيس الروسي رسالة تهنئة لمسلمي روسيا بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأمَّ المصلين في جامع موسكو الكبير الشيخ رواي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، ورئيس مجلس شورى المفتين في روسيا، حيث اكتظت مساجد موسكو بالمصلين الذين توافدوا لأداء الصلاة، ولتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، وَفْقَاً لروسيا اليوم.

ونشرت الرئاسة الروسية “الكرملين” نَصَّ تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين لمسلمي روسيا بهذه المناسبة، والتي شَدَّدَ فيها على أن مسلمي روسيا دأبوا على العناية بإرث آبائهم وأجدادهم الديني والتاريخي، وظلوا باقين على عهد وأعراف أسلافهم، وما انفكوا يغرسون هذه التقاليد في قلوب أبنائهم والأجيال الصاعدة.

كما شكر بوتين الهيئات الإسلامية على نشاطها الاجتماعي والثقافي، والمبادرات الخيرية والتعليمية والتنويرية الوَطَنِية التي تطلقها وتطبقها خدمةً للمجتمع الروسي، وأثنى على دورها في الحفاظ على الوفاق والسلم الأهلي، وتعزيز أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين أبناء روسيا.

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