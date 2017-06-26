شرطة مكة تكشف تفاصيل طعن شاب من أرباب السوابق لوالدته ومحاولة دهسها

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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط شاب متهم بطعن والدته داخل منزلها، ودهسها بسيارته، مما تسبب في إصابتها وجرى نقلها نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١ ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد (٩١١) عن قيام مواطن في العقد الثاني من العمر بطعن والدته داخل منزلها وعند خروجها للاستنجاد بالجيران حاول دهسها بسيارته.

وأضاف أنه تم ضبط المتهم وإسعاف المرأة المصابة للمستشفى وحالتها مستقره، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، حيث تبين أن المتهم من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات، وسيتم إحالته رفق كامل الأوراق للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

مختل نفسياً يطعن والدته ويطاردها بسيارته في جدة

أقدم شاب يُعَانِي من اختلال نفسي على طعن والدته عِدَّة مرات بحي طيبة شمال محافظة جدة، ودهسها مع جارتها بمركبته؛ مِمَّا نَتَج عنه إصابتهما بكسور، نُقلتا بعدها لمُسْتَشْفَى الملك عبدالله ‎لتلقي العلاج.

وأقدم الشاب على فعله ظهر أمس الأحد، حيث طعن والدته في رقبتها، وعندما هربت إلى خارج المنزل، في محاولة منها للنجاة منه، والاستنجاد بجارتها التي خرجت لمساعدتها، قَامَ بدهسهما معاً، ولاذ بالفرار، حيث تَمَكَّنَتِ الجهات الأمنية من القبض عليه لاحقاً.