تغريدة لمصاب بمتلازمة داون تخطف قلوب المغردين في العيد

تواصل – الرياض:

أثار طفل مصاب بمتلازمة داون موجة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تغريدة عبر من خلالها عن فرحته بعيد الفطر.

وكتب فارس تغريدة خاطفة صاغها ببراءته، قَالَ فيها: “ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان أشارككم الفرحة”، حينها شَارَكَه المغردون ومشاهير مواقع التواصل فرحته بعبارات بسيطة تُشيد بزينته للعيد، وروحه الجميلة، وتعليقه اللطيف لتتخطى تغريدته أكثر من 4000 تعليق، و2000 رتويت خلال ساعة واحدة فقط.

ردود الفعل المبهجة لم يتوقعها الشاب فارس، ليجيبهم قَائِلاً: “أحبكم وفرحتموني والله”، وقام بتغيير صورته الشخصية سَرِيعَاً إلى صورة حديثة له يوم العيد، مرتدياً الثوب والغترة سعيداً بهذا التفاعل.

تغريدة الشمري أثّرت على المغردين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حينما قَالَ: “أنا من ذوي الاحتياجات الخَاصَّة”، وطلبه مشاركة المجتمع معه فرحة العيد، حيث زاد عدد متابعين من 200 متابع فقط، إلى أكثر من 2200 متابع في غضون ساعات.