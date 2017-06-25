العثور على طفلة حائل المفقودة متوفاة داخل سيارة متعطلة

تواصل – حائل:
عثر مواطنون، مساء اليوم الأحد، على طفلة حائل المفقودة أصايل، والبالغة من العمر عامين، متوفاة داخل سيارة متعطلة في حي المطار بحائل، بالقرب من منزل أخوالها.
يذكر أن أسرة الطفلة قد فقدت ابنتها أصايل شادي الطوياوي من منزل أخوالها، الساعة التاسعة صباح اليوم (الأحد)، فيما بَاشَرَتِ الجهات الأمنية والصحية الموقع الذي تم فيه العثور على جثمان الطفلة.
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يستر علينا وعلى حبايبنا
الحمدلله على السلامه
الله يصبر اهلها ويربط على قلوبهم وعظم الله اجرهم
الله يرحمها ويصبر والديها نالله وانا اليه راجعون
العام الماضي حصل عندنا في مكة حالة قريبة من هذه الحالة… نسوها في السيارة نائمة وبعد البحث وجدوها ميته فانتبوا لأطفالكم