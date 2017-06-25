 رابغ.. وفاة إمام مسجد بعد إمامته للمصلين في صلاة العيد | صحيفة تواصل الالكترونية

رابغ.. وفاة إمام مسجد بعد إمامته للمصلين في صلاة العيد

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رابغ.. وفاة إمام مسجد بعد إمامته للمصلين في صلاة العيد
صورة أرشيفية

تواصل – نايف الحربي:

خيم الحزن، صباح اليوم، على أَهَالِي بلدة “مغينية” شرق محافظة رابغ، بعد وفاة إمام وخطيب جامع مغينية الشيخ صالح بن حامد الأنصاري عن عمر يناهز الـ70 عاماً، بعد أن خطب وصلى بهم صلاة العيد.

وتُوفي الشيخ صالح الأنصاري إثر حادث مروري، أثناء ذهابه لمعايدة أهله وأقاربه. وعُرف عن الشيخ الأنصاري أخلاقه النبيلة وكرمه، وإمام لجامع مغينية منذ 40 عاماً، تغمده الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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