مجتمع ينهار.. 2.8 مليون مُدمن مخدرات في إيران

تواصل – وكالات:

أَشَارَتْ وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إلى أن عدد مدمني المخدرات في إيران زاد أكثر من الضعف في السنوات الست الأخيرة وبلغ 2.8 مليون.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات برويز افشار لوكالة الأنباء الإيرانية الطلابية: “هناك 2.8 مليون شخص يستهلكون المخدرات بانتظام” من أصل 80 مليون نسمة.

واستند افشار إلى خبراء في وزارة الصحة والمنظمة الخيرية، والمركز الذي يمثله، مُوَضِّحَاً أن عدد المدمنين كان 1.3 مليون قبل ست سنوات، مبيناً أن 66.8% من المدمنين يستهلكون الأفيون، و11.9% الماريجوانا، و8.1 الميثامفيتامين”.