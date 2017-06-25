أمانة الرياض تعايد المرضى المنومين بالمستشفيات

تواصل – واس:

نفذت أمانة منطقة الرياض، اليوم، برنامج معايدة المرضى المنومين في المستشفيات بزيارة مُسْتَشْفَى النقاهة، ومُسْتَشْفَى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض.

وقدمت أمانة الرياض في أولى زياراتها لمعايدة المرضى المنومين بمختلف الأقسام الطبية، التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة، وعَدَدَاً من الهدايا وباقات الورود، وسلال الحلوى للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد، واضطرهم للبقاء على الأسرَّة البيضاء.

مِنْ جَانِبِهِم عبّر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لأمانة الرياض لمبادرتها بزيارتهم في هذه المناسبة السعيدة، مؤكدين أن هذه الزيارة خففت عنهم آلام المرض، والبعد عن الأهل ومشاركتهم الفرحة بالعيد.

وَنَوَّهَ المشاركون في الزيارة بجهود أمانة منطقة الرياض في تنظيم هذه الزيارات للمرضى ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك لِهَذَا العام.

وستواصل الأمانة تنفيذ هذه الزيارات طوال أَيَّام العيد، حيث سيتم زيارة العديد من المستشفيات والمرافق الصحية؛ لإدخال الفرحة في نفوس المرضى الذين حرمتهم ظروفهم الصحية من العيد وسط أهلهم وذويهم.