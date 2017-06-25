 سفارة المملكة في أنقرة تنفي تحذیر المواطنین من السفر إلى تركیا | صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة المملكة في أنقرة تنفي تحذیر المواطنین من السفر إلى تركیا

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سفارة المملكة في أنقرة تنفي تحذیر المواطنین من السفر إلى تركیا

 

تواصل – الرياض:

أكدت سفارة المملكة في أنقرة عدم إِصْدَارھا أَي تحذير من السفر إلى تركیا، مبینة أنه لا صحة للبیان المتداول بهذا الخصوص.

وأَوْضَحَتِ السفارة أن البیان الذي تناقلته بعض مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي منسوباً للسفارة “مزور”، وعار من الصحة؛ إِذْ لم تُصدر السفارة أَي بیان.

وكان البیان المتداول تضمن تنبیھاً لجمیع المواطنین الراغبین في السفر إلى تركیا للتريث، وتغییر وجھة سفرھم إلى دولة أخرى.

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١ تعليق

  1. الليبراليين مقهورين والله يزيدهم .. فقاموا بالكذب والتدليس في المنتديات ومواقع التواصل

    تركيا والسعودية دولتان مسلمتان ولهم تاريخ عريق

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