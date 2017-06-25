أنشدها «المهداوي».. «أمل الشقير» تعايد الحرمين والأقصى بقصيدة

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مع إطلالة عيد الفطر المبارك، نظمت الأديبة والشاعرة أمل الشقير كلمات شعرية أنشدها المنشد عبدالله المهداوي.

وتناولت “الشقير”، في قصيدتها، عيد الفطر المبارك في الحرمين الشريفين، وكذلك ثالث المساجد “الأقصى”، وما يحيط به من آلام الحصار والاحتلال.

وجاءت كلمات القصيدة:

عيدٌ بمكةَ يزدهي جَذْلانا

وكذا المدينةُ عيدُها قد زانا

والمسلمونَ يُكبِّرونَ بفرحةٍ

ويُباركونَ الأمنَ والإيمانا

إلا الحزينةَ قدسَنا فلقد أتى

عيدٌ ولكن تشتكي الحرمانا

قد كانَ يومُ العيدِ يملأُ ساحَها

فرحًا ويُطرِبُ لحنُه الآذانا

وتُزامِنُ الأفراحُ فيها فرحةً

بالعيدِ في الحرمينِ. يالِـهَنانا

لكنَّها الأحداثُ حالتْ بينهم

فالقدسُ ضاعتْ ذلةً وهَوانا

يا قدسُ منَّا ألفُ ألفِ تحيةٍ

بالعيدِ فابتهجي برغمِ أسانا

ستُحرَّرين ونعم بالله الرجا

سـ يلُـمُّ ربي شملَنا بِدُعانا