 مكة.. القبض على متحرش بطفل داخل «متجر» وتسليمه للنيابة العامة | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. القبض على متحرش بطفل داخل «متجر» وتسليمه للنيابة العامة

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مكة.. القبض على متحرش بطفل داخل «متجر» وتسليمه للنيابة العامة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على متهم بالتحرش بطفل داخل متجر، وتم تحويل أوراقه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٨ تمكنت قوة التحريات الميدانية من ضبط شخص لقيامة بالتحرش بطفل بداخل أحد المتاجر، وتم تسليم القضية لمركز الشرطة المختص لسماع أقوال أطراف الدعوى وإحالة الأوراق رفق المتهم للنيابة العامة.

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١ تعليق

  1. الله يرد فساده وامثاله عن المسلمين الئ نحورهم ويشغلهم عن المسلمين بالمصائب في انفسهم
    الله يطهر بلادنا منه واشكاله

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