مصادر لـ«تواصل»: غداً أول أيام عيد الفطر المبارك بعد رؤية هلال شوال

تواصل – خلف المشقور:

كشفت مصادر ميدانية في موقع الترائي لـ”تواصل” عن رؤية هلال شهر شوال، قبل قليل،في مرصد جامعة المجمعة بسدير

وبذلك يكون اليوم السبت الـ29 هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وأن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وغرة شهر شوال 1438هـ.

ويجري في هذه الأثناء تأكيد الشهادات لدى المحكمة العامة لتصديقها، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

قبل قليل.. الرائي «الخضيري» يتخذ موقعه لتحري هلال «شوال»

تواصل – فريق التحرير:

اتخذ الرائي عبدالله الخضيري – قبل قليل – موقعه في مرصد جامعة المجمعة بسدير، وذلك لتحري رؤية هلال شهر شوال.

يشار إلى أن المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1438 هـ مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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