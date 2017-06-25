والبطن تفرح أيضاً.. أشهر 10 أكلات بالمملكة في العيد (صور)

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في المناسبات السعيدة يجتهد الناس لإبراز طقوس البهجة والفرح، وتعد المأكولات أبرز تجليات هذه الفرحة، وباتت جزءاً من تقاليد موروثة، تتناقلها الأجيال، لا سيما في الأعياد.

هذا التقرير يتناول أبرز الأكلات الشعبية في المملكة، والتي يكثر إعدادها في الأعياد..

أولاً: المفطح:

تتكون من اللحم، والأرز، وكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليها المكرونة المسلوقة وتزين بالبيض المسلوق.

ثانياً: السليق:

أهم وأشهر الأطباق في مناطق الحجاز والطائف، وهي كبسة الأرز الأبيض مع لحم الخروف أو الدجاج، والأرز والحليب، ومعجون الطماطم، والبهارات من قرفة وفلفل وقرنفل والهيل والكزبرة والزبدة.

ثالثاً: الحنيذ:

طبق تشتهر به معظم مناطق الساحل الجنوبي وعسير على وجه الخصوص، ويؤكل مع الأرز أو خبز الذرة الحمراء الخمير ويقدم الحنيذ في أحيان كثيرة.

رابعاً: العصيدة:

وهي أكلة شعبية في جنوب غربي المملكة وتمتد على طوال جنوب المملكة من أنواع متعددة من القمح أو الشعير أو الذرة أو الدخن ومختلف الحبوب يقدم بأشكال متعددة عبارة عن عجين مطبوخة ويقدم معها المرق أو السمن والعسل أو اللبن.

خامساً: العريكة:

هي أكلة من المأكولات التراثية المنتشرة في منطقة الباحة ومنطقة عسير، يتم تزيينها بالسمن والعسل والتمر.

سادساً: القرصان:

شعبية نجدية، تعد من الدقيق من القمح المطحون الذي يعجن بالماء والملح حتى يصبح عجينة لينة ثم تغطى وتترك جانبا نصف ساعة، بعد ذلك يخبز على صاج كبير أو الذي يعرف بالمقرصة على نار قوية وتغرف العجينة وتصب على الصاج على شكل أقراص كبيرة ورقيقة حتى النضج على وجهين.

سابعا: الحنيني:

تشتهر به نجد، ويكثر تقديمه على موائد الإفطار في شهر رمضان، ويصنع حلى الحنيني من التمر والطحين والزبدة، يضاف إليه الهيل والزعفران، ويحتوي الحنيني على سعرات حرارية مفيدة للصائم في رمضان لاحتوائه على التمر الذي يمد ويعوض الصائم بالسكريات.

ثامناً: المطازيز:

أكلة شعبية سعودية خاصة في منطقة نجد، وتتكون من العجين واللحم، وتقدم مع المرق والخضراوات.

تاسعًأ: الجريش:

تشتهر بها السعودية والأردن و #فلسطين. وفي السعودية تشتهر بها منطقة نجد، وتحضر من القمح الصلب المكسر المسمى اللقيمي المجروش المضاف لمرق اللحم والفلفل الأسود والكمون والبصل.

عاشراً: المرقوق:

أكلة شعبية سعودية تشتهر بها منطقة نجد، ويتم إعدادها من الطحين (القمح)، خصوصاً نوع الصما، واللحم والخضراوات.