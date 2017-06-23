 مضت العشر فهل …؟! | صحيفة تواصل الالكترونية

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مضت العشر فهل …؟!

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مضت العشر فهل …؟!
أ.د.إبتسام الجابري

 

 

مضت الْعَشْر فهل صمت إيماناً واحتساباً الشهر

مضت الْعَشْر فهل قمت إيماناً واحتساباً ليلة القدر

مضت الْعَشْر فكم حَقَّقَت من البر

مضت الْعَشْر فكم بلغت من الأجر

مضت الْعَشْر فكم حططت عنك من الوزر

مضت الْعَشْر فهل أحسنت لربك الشكر

مضت الْعَشْر فهل عزمت على الصبر

مضت الْعَشْر فكم قرأت من آي الذكر

مضت الْعَشْر فكم جُدت على من افتقر

مضت الْعَشْر فهل حفظت السمع وغضضت البصر

مضت الْعَشْر فكم رطبت لسانك بالتكبير والذكر

مضت الْعَشْر فكم من دمع عينك انهمر

مضت الْعَشْر فهل وجد قلبك وجوارحك الأثر

مضت الْعَشْر فأين بلغت إلى الله في السير

مضت الْعَشْر فهل ستدرك بعدها الْعَشْر

مضت الْعَشْر وهكذا ينقضي العمر

مضت الْعَشْر فاعفُ اللهم عنا واغفر

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