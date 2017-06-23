طبيبة سعودية تمنع طائرة من الهبوط اضطرارياً بعد إنقاذ حياة بريطانية

تواصل – الرياض:

أَنْقَذَتْ طبيبة سعودية حديثة التخرج، حياة مريضة بريطانية تعرضت لوعكة صحية على متن إحدى الطائرات المتجهة من الرياض إلى لندن، وحالت دون هبوط قائد الطائرة اضطرارياً لإسعاف الحالة.

وتعرضت المريضة للإغماء؛ فطلب قائد الطائرة ممن لديه خبرة من الركاب في إسعاف مثل هذه الحالات لتقديم نفسه للطاقم، فبادرت سارة الشريان للتقدم، وقامت بتقديم المساعدة الطبية للمريضة، وإسعافها حتى تم الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية.

وعندما سألها قائد الطائرة حول إمكانية مواصلة الرحلة أو الهبوط لإسعاف المريضة، أكدت الطبيبة أنه لا حاجة للهبوط اضطرارياً فقام الكابتن بمواصلة الرحلة، بِحَسَبِ “عكاظ”.