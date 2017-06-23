جدة.. مواطنة تقاضي رجل أعمال بتهمة التعدي على «البحر»

تواصل – جدة:

شهدت أروقة محكمة جدة قضية مثيرة من مواطنة ضد أحد رجال الأَعْمَال؛ بِتُهْمَة التعدي على البحر بردم جزء منه، وإِقَامَة بناء عليه؛ ما ألحق ضرراً بمسكنها المجاور وحجب البحر والهواء عنها.

وذَكَرَتِ المواطنة في دعواها، أن رجل الأَعْمَال يملك موقعاً مجاوراً لها في أبحر الشمالية بمساحة 35 ألف متر، وأنه قَامَ بردم جزء من البحر والبناء عليه، وعمل سور بارتفاع ثمانية أمتار؛ ما أثر على البنية التحتية لعقارها.

وطلبت من محكمة جدة وقف الاعتداء على البحر، وإلزام رجال أَعْمَال بدفع تعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.

ووفقاً للصحيفة، فإن المحكمة صرفت النظر عن الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة بعدما تبين لها أن العقار مملوك لشركة.

بدورها، ردت المواطنة على حكم محكمة جدة بأن رجل الأعمال المدعى عليه صاحب الشركة مالكة العقار ومديرها، فيما طعن رجل الأعمال في الشهود الذين قدمتهم المواطنة وقال ‘‘إن أحدهم له صلة قرابة بها‘‘.

وتدقق محكمة الاستئناف حالياً في قرار صرف النظر عن الدعوى، ويُنتظر أن يصدر قرار المحكمة عقب عطلة عيد الفطر.