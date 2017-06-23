الرياض.. جامع «سليمان العودة» في حي عكاظ يفطر 600 صائم يوميا

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تتنافس المساجد البارزة بمدن المملكة خلال شهر رمضان في تقديم البرامج الدعوية وتنظيم موائد إفطار الصائمين، ففي حي الشفا جنوب الرياض، أطلَّ مسجد سليمان العودة- رحمه الله- بحي عكاظ، الذي يؤمه القارئ المعروف فهد البواردي، ببرنامجه الرمضاني المتميز كأبرز المساجد في الحي.

وتضمن البرنامج الرمضاني للمسجد، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وكلمات وعظية للمصلين عقب التراويح، ألقاها عدد من الدعاة بالتنسيق مع فرع وزارة الشئون الإسلامية بالرياض.

وشجعت إدارة المسجد، أبناء المجتمع للاستفادة من الشهر بمسابقة علمية تحت عنوان “أسراب”، والتي شارك فيها أكثر من ألف متسابق؛ حيث وزعت جوائزها منتصف شهر رمضان المبارك.

وأوضحت لجنة المسجد، “أن من مميزات المسجد وفرة الكوادر من المواطنين المتعاونين، وتقسيم الأدوار بينهم حتى تسير الأمور بسلالة ويسر”.

وأزجت اللجنة شكرها لله على توفيقه، ثم لأنجال عامر المسجد- رحمه الله- لتغطيتهم نفقات المشروع والبرامج حتى أضحى المسجد من المساجد البارزة في حي عكاظ.

ويستفيد من مشروع تفطير الصائمين بمسجد سليمان العودة- رحمه الله- أكثر من 600 صائم من العمالة الوافدة القريبة من المسجد، لما يتميز به المشروع من جوة الوجبات والنشاط الدعوي المصاحب.

ويصحب الإفطار، برنامج دعوي بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات في حي الشفا، بلغات الوافدين قبيل الآذان داخل مقر خيمة التفطير المخصصة للمشروع والمزودة بكل الاحتياجات من التكييف والأجهزة الصوتية وشاشات العرض، التي تعرض فيها المحاضرات المسجلة وتلاوات قرآنية، كما توزع الكتيبات الدعوية بعدة لغات، بالإضافة إلى إجراء مسابقة لتحفيز الوافدين على القراءة والاستفادة.

جدير بالذكر، أنه رغم العمر القصير لمشروع التفطير، إلا أن أعداد العمالة المستفيدة في تزايد؛ لجودة الوجبات والنشاط الدعوي المصاحب، إضافة للاستفادة من رحلات العمرة التي ينظمها مكتب الدعوة.