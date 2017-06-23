 وفاة 6 مصريين من عائلة واحدة في تصادم مروع شرق رفحاء (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة 6 مصريين من عائلة واحدة في تصادم مروع شرق رفحاء (صور)

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وفاة 6 مصريين من عائلة واحدة في تصادم مروع شرق رفحاء (صور)

تواصل – رفحاء:

توفى 6 أفراد من عائلة مصرية، إثر حادث مروري مروع وقع مساء أمس الخميس على الطريق الدولي شرق محافظة رفحاء، إثر تصادم السيارة التي كانت تقلهم بشاحنة.

وتسبب حادث تصادم سيارة من نوع “يارس” الخاصة بالعائلة بشاحنة كانت تسير على الطريق الدولي 40 كلم شرق رفحاء في وفاة 6 من أفراد العائلة وهم الأب والأم بالإضافة إلى 4 أطفال، فيما خرج قائد الشاحنة سليماً من الحادثة.

بدورها، انتقلت فرق تابعة لإدارة مرور رفحاء ودوريات أمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني إلى موقع الحادث لمباشرة الحادث ونقل جثامين الضحايا إلى أقرب مستشفى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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