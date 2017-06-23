 الرياض.. وفاة شاب لتعرضه المباشر للمكيف بعد الاستحمام | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. وفاة شاب لتعرضه المباشر للمكيف بعد الاستحمام

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تواصل ـ الرياض:

توفى شاب، في العقد الثاني من عمره، بعد أدائه صلاة الفجر، لتعرضه المباشر للمكيف بعد الاستحمام، الأمر الذي دفع الداعية محمد العريفي، لقطع اعتكافه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ليعلق على الحدث، محذراً الآخرين من عواقب مثل هذه العادة.

وقال العريفي في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي عبر “سناب شات”: “صليت اليوم على أحد الشباب الصغار في العمر، وعند سؤالي عن سبب وفاته، أخبرني والده بأنه استحم بعد الفجر ونام أمام المكيف مباشرة”.

وتابع: “عند وقت صلاة الظهر حاول والده إيقاظه، لكن الابن أخبر أباه بأنه يعجز عن تحريك أي جزء من جسده، وبعد أن نُقل إلى المستشفى، بقي ثلاثة أيام قبل أن يصاب بغيبوبة ويتوفى”.

ونصح العريفي الشباب بعدم تعريض أنفسهم بشكل مباشر أمام المكيفات، حتى عندما يكون الجو حاراً، لما في ذلك من أضرار غير متوقعة.

 

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