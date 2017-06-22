ليلة السابع والعشرين.. 20 ألف مسلم بـ«صربيا» يصلون خلف موفد «الشؤون الإسلامية» (فيديو وصور)

تواصل – وكالات:

أمَّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك في برنامج الإمامة بالخارج، الشيخ محمد المطرودي، المصلين في صلاتي التراويح والقيام ليلة سبع وعشرين، في ميدان الغازي عيسى بيك بمدينة نوفي بازار، والتي يعيش فيها غالبية مسلمي جمهورية صربيا.

وجاوز الحضور عشرين ألف مصلٍ من دولة صربيا، والدول المجاورة لها، كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، وسط ترتيبات كبيرة من المشيخة الإسلامية في جمهورية صربيا، حيث صلى الجميع بكل خشوع وسكينة.

وحضر الصلاة، رئيس المشيخة الإسلامية البروفيسور مولود دوديتش، وعضو البرلمان الصربي الدكتور معمر زوكورليتش.

وألقى رئيس المشيخة الإسلامية “دوديتش”، كلمة أثنى خلالها على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم والتواصل مع الأقليات المسلمة في هذا الشهر الكريم من خلال المشاريع الرمضانية وإيفاد الأئمة والدعاة لتنوير وتبصير الناس بأمور دينهمً، مؤكدا أن الجميع يقدر هذه الجهود ويشيد بها.

ويواصل موفدو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه الوزارة هذا العام في واحد وأربعين دولة حول العالم، تنظيم مجموعة من الأنشطة الدعوية في تلك الدول، إضافة لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام.

ويحظى البرنامج بدعم كبير ومتابعة من المشرف العام على البرنامج معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائما أهمية الدور الريادي للأئمة في إبراز رسالة المملكة السامية في نشر ثقافة الإسلام الخالدة، وقيمه ووسطيته بين أفراد المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على بذل ما ينفع الناس ويقربهم لرب الناس.