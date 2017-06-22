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أمانة الرياض تخصص 3 مواقع للألعاب النارية خلال أيام العيد

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أمانة الرياض تخصص 3 مواقع للألعاب النارية خلال أيام العيد

تواصل – الرياض:

ابتهاجا بعيد الفطر المبارك من المنتظر أن تكتسي سماء العاصمة الرياض بأشكال جمالية مضيئة تشكلها الألعاب النارية طوال أيام العيد.
وخصصت أمانة منطقة الرياض ثلاثة مواقع موزعة جغرافياً داخل العاصمة لإطلاق الألعاب النارية خلال أيام عيد الفطر المبارك هذا العام 1438 هـ، لتخطف أنظار سكان العاصمة بأشكالها وألوانها الملفتة، مشاركة منها في تهنئتهم بالعيد وإدخال البهجة إلى نفوسهم.
وحددت أمانة المنطقة الساعة التاسعة والربع مساءً موعداً لإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة، وتستمر لمدة 10 دقائق لتنتهي في تمام الساعة التاسعة وخمسة وعشرين دقيقة مساءً، ويتزامن موعد الإطلاق في كلّ من: استاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والجسر المعلق غرب الرياض.
يأتي ذلك لما تمثله الألعاب النارية من عنصر جذب في جميع المناسبات الاحتفالية، حيث تضفي جواً من مشاعر البهجة والسرور على المشاهدين، لذا حرصت أمانة منطقة الرياض على اختيار ثلاثة مواقع لهذه الفعالية، لتشارك سكان العاصمة مشاعر البهجة والسرور خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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