«المالية»: بدء تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الشهر المقبل

تواصل ـ وكالات:

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب والتي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من شهر يوليو القادم في سبيل تحقيق التوازن.

ولفت الجدعان في تصريح له اليوم (الخميس) إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، وفقاً لـ “رويترز”.

يُذكر أن المملكة كانت قد اعتمدت وفق برنامج “المقابل المالي” فرض رسوم شهرية على العمالة الأجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة، مع فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، حيث تُقدر قيمة الرسوم المرتقبة بنحو 100 ريال عن كل مرافق تزيد تدريجياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.