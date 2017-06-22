«المالية»: بدء تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الشهر المقبل

تواصل ـ وكالات:
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب والتي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من شهر يوليو القادم في سبيل تحقيق التوازن.
ولفت الجدعان في تصريح له اليوم (الخميس) إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، وفقاً لـ “رويترز”.
يُذكر أن المملكة كانت قد اعتمدت وفق برنامج “المقابل المالي” فرض رسوم شهرية على العمالة الأجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة، مع فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، حيث تُقدر قيمة الرسوم المرتقبة بنحو 100 ريال عن كل مرافق تزيد تدريجياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.
زوجات السعوديين الاجنبيات تشملهم زيادة رسوم الاقامة؟؟؟؟؟
كيف زواجات
لا القرار واضح المرافق للعماله الأجنبيه وليس للمواطن السعودي
لا التابعين اللوافد فقط الذي يحمل هوية مقيم
و ليس التابع للمواطن السعودي
على حسب يا ام موسى اذا الزوج راضي مافيه رسوم اذا مهو راضي فيه رسوم وضريبة ولعنة جدف
يعني 100 شهريا والا سنويا
الله يستر بيطلعوها من جيوبنا برفع الاسعار
مستخلصات المقاولين
تعبنا من الانتظار