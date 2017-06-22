 «المالية»: إعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي سيكلف الحكومة نحو 6 مليارات ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

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«المالية»: إعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي سيكلف الحكومة نحو 6 مليارات ريال

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«المالية»: إعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي سيكلف الحكومة نحو 6 مليارات ريال
وزارة المالية

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة سيكلف الحكومة نحو 5 مليارات أو 6 مليارات ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان -بحسب “رويترز”: ‘‘إن هذه التكلفة لن تشكل سوى 0.6% أو 0.7% تقريباً من إنفاق موازنة عام 2017، أو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ”.

وأضاف “الجدعان”: أن ذلك لن يؤثر في الميزانية ككل أو عجز الموازنة، لكن يُتوقع أن يُساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وتكون دفعة للنمو الاقتصادي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437هـ.

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٣ تعليقات

  1. الله يطول بعمرهم ويخليهم ويحفظهم الملك واعوانه وولي عهده.