تفاصيل إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة

تواصل – محمد المقصّي:

صدر أمس الأربعاء الأَمْر الملكي الكريم رقم أ / ٢٧٠، بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٦هـ المتضمن حرص المقام السامي على راحة أبناء وبنات الوطن الغالي، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مَدَنِيّين وعسكريين.

وتضمن الأمر الكريم تعديل البند الثاني من الأمر رقم (أ / ١٥٨)، بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ ليصبح بالنص الآتي: “يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥١، وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ، القاضي بإِعِادَة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مَدَنِيّين وعسكريين”.

يذكر أن البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ألغيت بالأمر الملكي رقم ٥٥١، وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ، والواردة في الجدول (أ) وهي:

١ – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف (ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عُهد، فني اتصالات).

٢ – بدل عدوى وضرر.

٣ – بدل خطر.

٤ – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.

٥ – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.

٦ – بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.

٧ – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

٨ – بدل تكليف للموظف المكلف بمُهِمَّة رسمية خارج مقر عمله.

٩ – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أَثْنَاء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعْضَاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

١٠ – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأَفْرَاد.

١١ – مكافأة الأَعْمَال الجليلة.

١٢ – بدل التعيين.

١٣ – بدل الترحيل.

١٤ – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.

١٥ – مكافأة الحاسب الآلي.

١٦ – مكافأة الدارسين أَثْنَاء عملهم في الخارج.

١٧ – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.

١٨ – العلاوة الإِضَافِيَّة عند الترقية.

١٩ – المكافأة الشهرية المضافة إلى الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢٠ – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوَطَنِي، والهيئة العامة للاستثمار.

وَقَالَ المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني عبر حسابه في تويتر: “إن إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مَدَنِيّين وعسكريين التي تم إلغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها ستعود إلى ما كانت عليه”.

بِدَوْرِهِ، أَوْضَحَ مازن السديري، رئيس وحدة الأبحاث في الراجحي كابيتال المالية، أن “الأمر سيعني فعلياً إعادة تسعة شهور من العلاوة السنوية إلى موظفي الدولة”.