«رئاسة الحرمين» تعلق على مقطع نوم المعتكفين في ممرات المسجد النبوي (فيديو)

تواصل ـ المدينة المنورة:

قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النَبَوِيّ: إن اللجان المكلفة مستمرة في جولاتها ‏لفتح الممرات داخل المسجد، ورفع كل ما هو على السجاد من أشياء يستخدمها الناس لحجز الأماكن، وأنها تُنَظِّم وتتابع جميع أروقة المسجد النَبَوِيّ، داخله، وسطحه، وساحاته، وتعالج الملاحظات في نفس لحظة التنبيه عليها من المراقبين واللجان الميدانية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بعض المعتكفين وهم يفترشون الممرات داخل المسجد ‏النَبَوِيّ، وكذلك درج المسجد، من أجل النوم.

ولفتت الوكالة إلى أنها تهيئ أماكن في المسجد النَبَوِيّ للعبادة فقط، ولا يُسمح للمعتكفين رغم زيادة عددهم، أو النائمين بالجلوس في بعض الأماكن مثل الحرم القديم، والحصوتين، وأروقة التوسعة الأولى، وهناك مراقبون من أمن الرئاسة وأَفْرَاد قوة أمن المسجد النَبَوِيّ؛ للحفاظ على بقائها لصلاة النوافل والعبادة من تلاوة للقرآن على مدار الساعة.

وكان المقطع قد عرض مشهداً لمئات من المعتمرين والزوار، وقد شغلوا أجزاءً كبيرة من المسجد النَبَوِيّ بالبقاء والنوم فيه لساعات، حتى أنه يصعب على البعض أن يجد مكاناً للصلاة، أو الجلوس على الأماكن المخصصة لذلك، ولم تخلُ إلا الممرات التي يتحرك فيها البعض.

يذكر أن المسجد النَبَوِيّ اسْتَقْبَلَ حتى الآن أكثر من 18 ألف معتكف، ونحو نصف مليون قاصد وزائر، أغلبهم من خارج المملكة، من بلدان عِدَّة وجنسيات مختلفة. ‏