 أمر ملكي بصرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي | صحيفة تواصل الالكترونية

أمر ملكي بصرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي

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أمر ملكي بصرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي

تواصل – واس :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتعديل البند الثاني من الأمر الملكي الخاص بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ليكون بأثر رجعي.

وجاء نص البيان كما يلي:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية .

وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند ( ثانياً ) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه .

وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعدل البند ( ثانياً ) من الأمر رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ المشار إليه ليصبح بالنص الآتي :

” يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ” .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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٢ تعليقات

  1. هل يشمل الأمر الملكي العلاوة السنوية (؟ اكثر شي حير الموظفين من شهور ونحن نبحث عن اجابة

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