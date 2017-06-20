بالصور.. «الهيئة» تبدأ تنفيذ خطة عملها الميدانية في إجازة عيد الفطر 

تواصل – محمد المقصّي:

صدرت توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، باعتماد ساعات خارج دوام للأعضاء المكلفين بمراكز وهيئات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنطقة الباحة للعمل في أيام إجازة عيد الفطر المبارك ١٤٣٨هـ.

وقد تم الإعداد للمناسبة للهيئات والمراكز وفق حاجة العمل والمواقع الحيوية مثل الأسواق والمنتزهات، حيث بدأت تعمل فرق الهيئة وفق خطة عملها الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتواجد في الأسواق والحدائق والمنتزهات، بإشراف مباشر ومتابعة من فضيلة مدير عام الفرع المكلف الشيخ محمد بن مصلح حافظ.