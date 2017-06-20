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BBC: تسريب البيانات الانتخابية لـ200 مليون أمريكي

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BBC: تسريب البيانات الانتخابية لـ200 مليون أمريكي

تواصل – وكالات:

كشف موقع “BBC”، عن تسريب بيانات شخصية حساسة لحوالي 200 مليون مواطن أمريكي عن طريق الخطأ على يد شركة تسويق متعاقدة مع اللجنة الوطنية الجمهورية.

وقالت “بي.بي.بسي” في تقريرٍ على موقعها الإلكتروني: ‘‘إن التسريب نال من حوالي 1.1 تيرا بايت من البيانات، التي تتضمن تواريخ الميلاد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والآراء السياسية الخاصة بحوالي 62 في المائة من السكان في الولايات المتحدة”.

وأضافت: يبدو أن البيانات جمعت من مجموعة متنوعة من المصادر، من مجموعة محظورة من الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي “ريديت” خاصة باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري.

وحملت البيانات في ملفات على خادم تمتلكه شركة “ديب روت أناليتكس”، ومرت بعملية تحديث في يناير الماضي عندما نُصب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وظلت على الإنترنت لفترة غير معروفة.

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