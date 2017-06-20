مقيم مصري ينقذ حيًّا سكنيًّا في تبوك من كارثة حريق (فيديو)

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أنقذ مقيم من الجنسية المصرية يُدعى جمال محمد أحمد بيومي حياً سكنياً بطريق المدينة في تبوك من كارثة محققة، على أثر اشتعال مركبة بالنيران داخل محطة وقود وتناثر البنزين على الأرض؛ ما أدى إلى اشتعال محيط المركبة بالنيران.

وفي التفاصيل، روى المقيم تفاصيل الحادثة قائلاً: “كنت في طريقي للعمل في أحد المواقع على شيول ومررت بالمحطة، وشاهدت مركبة تشتعل فيها النيران، ولم تفلح محاولات إطفاء النيران وفرق الدفاع المدني لم تصل بعد، وقمت بالاستئذان من الشرطة التي كانت موجودة بالموقع من أجل سحب المركبة من الموقع بواسطة الشيول وسمحوا لي.

وأضاف، قمت بالتوجه إلى المركبة ونطقت الشهادة وسحبت المركبة من المحطة إلى أرض فضاء بعيدة عنها، وقمت بعد ذلك بأخذ التراب ووضعه على المركبة المشتعلة حتى تم إطفاؤها ووصلت بعدها فرق الدفاع المدني التي أكملت مهامها.

من جهتها ثمنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، عبر تغريدة من الحساب الرسمي للدفاع المدني بتويتر ما اعتبرته “دورًا بطوليًا” للمقيم جمال بيومي -مصري الجنسية-، في إنقاذ محطة وقود من اشتعالها بعد سحبه مركبة محترقة بداخلها.