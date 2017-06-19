 مصادر: «الصحة» تفوّض «سعود الطبية» و8 مديريات لصرف الرواتب والبدلات | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: «الصحة» تفوّض «سعود الطبية» و8 مديريات لصرف الرواتب والبدلات

1
مصادر: «الصحة» تفوّض «سعود الطبية» و8 مديريات لصرف الرواتب والبدلات

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن منح وزارة الصحة ثماني مديريات إضافة إلى مدينة الملك سعود الطبية، الصلاحيات الكاملة لصرف الرواتب والبدلات للقطاعات التابعة لها اعتباراً من شهر شوال المقبل.

وقالت المصادر بحسب صحيفة “الحياة”: ‘‘إن تفويض الصلاحيات للمديريات يأتي استكمالاً لمشروع اللامركزية في إصدار أوامر الدفع لرواتب الموظفين للباب الأول والبدلات المصاحبة له”.

وأضافت: يتضمن الباب الأول للرواتب والبدلات المصاحبة ستة بنود حددتها الوزارة وتندرج ضمن الصلاحيات التي تم تفويضها، وهي: رواتب الموظفين المدنيين، وبدلات الموظفين المدنيين، وتعويضات إجازات الموظفين المدنيين، وأجور العمال، ورواتب الوظائف المؤقتة، وبدلات العمال.

وكانت وزارة الصحة، أعادت في وقت سابق إجراءات التوظيف في برامج التشغيل الذاتي للمديريات بمناطق ومحافظات المملكة، وشملت إجراءات التوظيف لشاغلي الوظائف الصحية المرشحين لوظائف التشغيل على برامج التشغيل إلى المديريات بالمناطق والمحافظات، وذلك رغبة من الوزارة في تسهيل عمليات التوظيف وتحقيق سرعة الإنجاز. وقالت الوزارة حينها إن القرار يأتي في إطار رغبتها للتخلص من المركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للمديريات.

شاهد ايضا

المملكة تُعرب عن إدانتها لتفجيرات أفغانستان والصومال

المملكة تُعرب عن إدانتها لتفجيرات أفغانستان والصومال

فريق طبي من المملكة يحصل على براءة اختراع أمريكية لعلاج القدم السكرية

فريق طبي من المملكة يحصل على براءة اختراع أمريكية لعلاج القدم السكرية

ولي العهد والرئيس السوداني يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث بالمنطقة

ولي العهد والرئيس السوداني يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث بالمنطقة

وفاة 6 مصريين من عائلة واحدة في تصادم مروع شرق رفحاء (صور)

وفاة 6 مصريين من عائلة واحدة في تصادم مروع شرق رفحاء (صور)

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>