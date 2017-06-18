 تعرّف على حقيقة تطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة بداية الشهر المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على حقيقة تطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة بداية الشهر المقبل

6
تعرّف على حقيقة تطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة بداية الشهر المقبل

تواصل – الرياض:

ذكرت مصادر مطلعة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات، أن الجهتين لم تتلقيا بعد أي توجيهات رسمية أو مخاطبات؛ تخص البدء في تطبيق الرسوم الشهرية المقررة على المرافقين للعمالة الوافدة اعتباراً من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن مكاتب العمل بجميع مناطق المملكة لم تتلق أي تعليمات حول هذه الرسوم رغم دخولها فترة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الخميس الماضي، نافية وجود أية معلومات رسمية حول موعد تطبيق الرسوم أو آلية تنفيذها، وفقاً لـ “عين اليوم”.

وكانت بعض الشركات والمؤسسات بالمملكة قد نبهت مكفوليها من موظفين وعمال أجانب٬ ببدء تطبيق الرسوم الشهرية عن المرافقين لهم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، طبقاً لما أظهرته وثيقة برنامج “تحقيق التوازن المالي” عن بدء تطبيق الرسوم بشكل تدريجي في شهر يوليو برسوم تبلغ 100 ريال للمرافقين والمرافقات.

شاهد ايضا

الإطاحة بعصابة تورطت في سرقة بطاريات برج اتصالات حكومي بـ«عفيف»

الإطاحة بعصابة تورطت في سرقة بطاريات برج اتصالات حكومي بـ«عفيف»

بعد اختفائه ليومين.. العثور على سوداني في صحراء «وادي الدواسر»

بعد اختفائه ليومين.. العثور على سوداني في صحراء «وادي الدواسر»

نصائح مهمة لوقاية أطفالكم من مخاطر الألعاب النارية

نصائح مهمة لوقاية أطفالكم من مخاطر الألعاب النارية

مدير الأمن العام يُصدر قرارات بتعيين عدد من كبار الضباط في عدة قطاعات

مدير الأمن العام يُصدر قرارات بتعيين عدد من كبار الضباط في عدة قطاعات

٦ تعليقات

  4. انشاء الله تطبق الرسوم على الأجانب لأنه أصبح البلد جمعية خيريه للأجانب وأبناء البلد عاطلين

    اضافة رد

  5. يا اخي الاجانب أغلبهم مسلمين ومشغلين راعي المطعم وراعي الايجار والمستشفى اذا ضيفنا عليهم تتوقع أن يزود رزقنا .

    والله انا سعودي وأقول خافوا الله

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>