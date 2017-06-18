تعرّف على حقيقة تطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة بداية الشهر المقبل

تواصل – الرياض:

ذكرت مصادر مطلعة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات، أن الجهتين لم تتلقيا بعد أي توجيهات رسمية أو مخاطبات؛ تخص البدء في تطبيق الرسوم الشهرية المقررة على المرافقين للعمالة الوافدة اعتباراً من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن مكاتب العمل بجميع مناطق المملكة لم تتلق أي تعليمات حول هذه الرسوم رغم دخولها فترة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الخميس الماضي، نافية وجود أية معلومات رسمية حول موعد تطبيق الرسوم أو آلية تنفيذها، وفقاً لـ “عين اليوم”.

وكانت بعض الشركات والمؤسسات بالمملكة قد نبهت مكفوليها من موظفين وعمال أجانب٬ ببدء تطبيق الرسوم الشهرية عن المرافقين لهم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، طبقاً لما أظهرته وثيقة برنامج “تحقيق التوازن المالي” عن بدء تطبيق الرسوم بشكل تدريجي في شهر يوليو برسوم تبلغ 100 ريال للمرافقين والمرافقات.