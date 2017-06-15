بداية إجازة العيد نهاية دوام اليوم الخميس 20 رمضان

تواصل – محمد المقصّي:

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 – 24 / 9 / 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، وتكون بداية الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ.

يأتي ذلك بناءً على الأمر السامي الكريم بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ،

أما بالنسبة للموظفين الذين لديهم إجازة حتى نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ قبل صدور الأمر الملكي الكريم بتقديم عطلة عيد الفطر المبارك إلى 20 رمضان 1438هـ، فإن الموظف يحتفظ ببقية الإجازة من 21 رمضان وتعود لرصيده استناداً للمادة ” 29 ” من نظام الإجازات بوزارة الخدمة المدنية والتي تنص على:

أ – يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية ( موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة، أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي “٥” أيام، ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف، أن لا يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال الثلاث سنوات الماضية لا تقل عن “٣٦” يوماً.

ب – يجوز قطع أي من الأجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأجازة أخرى، إذا كانت مستحقة نظاماً عدا أجازات: العيدين، والعطلة الأسبوعية، واليوم الوطني، والاضطرارية، والدراسية، والاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.