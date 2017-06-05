أبل تحذف تطبيقات 32 بت من نتائج بحث «آب ستور»

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عملت شركة أبل، على جذب مطوري تطبيقات ios نحو 64-bit code منذ سنوات، إذ بدأت الأمر بمطالبتهم بدعم أنظمة 64 بت، ثم أبلغت المستخدمين، بأن تطبيقات 32 بت قد تعمل بشكل سيئ، ومؤخراً حذرت من أن تطبيقات 32 بت لن تعمل في الإصدارات المستقبلية من ios.

ولاحظ مجموعة من المطورين، أن برنامج ios 32 بت لم يعد يظهر في نتائج البحث الخاصة بمتجر “آب ستور”، ولكن لا يزال بإمكان الفرد استخدام الروابط المباشرة.

وبحسب موقع engadget الأمريكي، فمن المقرر، أن تكشف أبل عن نظام تشغيل IOS 11 الجديد خلال فاعليات مؤتمر المطورين السنوي الذي سيعقد اليوم، ومن المتوقع أن يكون داعم للتطبيقات التي تتناسب مع 64 بت فقط، وهذا يعني أن كان كل هذه التطبيقات التي تعمل مع أنظمة 32 بت سوف تتوقف عن العمل عندما يصل التحديث رسمياً في غضون بضعة أشهر.

وحتى الآن لم ترد شركة أبل على هذا الأمر بشكل رسمي، ولكن من المقرر أن تتضح الصورة الكاملة اليوم، أثناء الكشف عن التحديثات الجديدة لأنظمة الشركة.